Victor Nelsson tartışmalara nokta koydu

Victor Nelsson, Dünya Kupası sonrası Antalya kampına dahil oldu ve dün açıklamalarda bulundu. Katar'da gruptan çıkamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden başarılı futbolcu, Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmasıyla ilgili, "Galatasaray'daki performansıma odaklanıyorum. Transfer tarafına enerjimi vermiyorum. Diğer takımlarım ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor" diye konuştu.

TORREIRA ÇOK KALİTELİ BİR İSİM

Geçen sezona göre Galatasaray'ın daha az gol yemesi konusunda gelen bir soru üzerine Victor Nelsson, "Daha çok takımla ilgili bir şey. Marcao veya Abdülkerim ile alakalı değil. Çok iyi oyuncularımız var. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Muslera ve Torreira savunma dörtlüsüne çok yardımcı oluyor. Torreira, 6 numarada defansif orta saha olarak çok kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.