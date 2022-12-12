TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi.
Vatan'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi.
İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi.
Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre Deniz Undav'ın transferine izin vereceği ifade edildi.
Haberde Galatasaray'ın Deniz Undav için kış transfer döneminde Brighton yetkilileriyle görüşme planladığı ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Hertha Berlin ve Schalke'nin de ilgilendiği aktarıldı.
Deniz Undav Dubai'de Aston Villa ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında 2 gol attı.
Bu sezon Brighton ile toplamda 10 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.
Galatasaray lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyet çıkaramadı.
Okan Buruk'un yönetimindeki sarı kırmızılılar, Villarreal'e 4-3, Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup olurken, Adana Demirspor ile berabere kaldı.
Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Dünya Kupası'na giden oyuncular sebebiyle eksik olan Galatasaray'da daha çok genç oyunculara şans veren Okan Buruk, takımın eksik yanlarını belirliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek.
Okan Buruk'un hazırlık kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda yapılacak görüşmelerde gidecekler listesi tamamen belirlenecek.
Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak.