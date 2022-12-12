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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, listesindeki golcü isim Deniz Undav'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:21
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Vatan'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre Deniz Undav'ın transferine izin vereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Haberde Galatasaray'ın Deniz Undav için kış transfer döneminde Brighton yetkilileriyle görüşme planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

26 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Hertha Berlin ve Schalke'nin de ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Deniz Undav Dubai'de Aston Villa ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Bu sezon Brighton ile toplamda 10 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Galatasaray lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyet çıkaramadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Okan Buruk'un yönetimindeki sarı kırmızılılar, Villarreal'e 4-3, Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup olurken, Adana Demirspor ile berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Dünya Kupası'na giden oyuncular sebebiyle eksik olan Galatasaray'da daha çok genç oyunculara şans veren Okan Buruk, takımın eksik yanlarını belirliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Okan Buruk'un hazırlık kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda yapılacak görüşmelerde gidecekler listesi tamamen belirlenecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Rakipleri çoğaldı

Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak.

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