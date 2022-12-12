Okan Buruk: Ronaldo'yu isterim

Galatasaray, Antalya'da hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Okan Buruk dün gazetecilerle bir araya geldi ve önemli açıklamalara imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasında birçok isimle anılmıştı. Buruk'a öncelikle bu isimler soruldu. Özellikle de taraftarların rüyalarını süsleyen Cristiano Ronaldo... Genç hoca, "Ronaldo gibi bir ağabey ister misiniz?" sorusuna, "Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez" dedi. "Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak" derken basında konuşulan isimlere de açıklık getirdi.

ONUR VE UĞUR İÇİN GİRİŞİM YOK

Son dönemde Olimpik Lyon'da forma giyen Moussa Dembele sıkça gündeme gelirken Buruk, Fransız golcüyle ilgili, "Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor" ifadesini kullandı. Yerli transferiyle ilgili gelen bir soru üzerine ise şu açıklamayı yaptı: Tüm maçları takip ettiriyoruz. Onur Bulut ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur Çiftçi ile de bir girişimimiz olmadı. Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav da kaliteli oyuncular. Hepsini değerlendiriyoruz. Ocak ayında daha net bir şekilde ortaya çıkabilir ama şu anda bir görüşmemiz olmadı.

RAKİP KADROLAR ZENGİN

"Her mevkiye hazırlık yapıyoruz. İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11'den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor."

ICARDİ KONTROL ALTINDA

"Icardi'yle ilgili her şey kontrolümde gelişiyor. Sonuçta elimizde robotlar yok. Hepsinden aynı şeyi bekleyemeyiz. Önemli olan oyuncuları aramızda ve canlı tutmak... İcardi buraya çok çabuk alıştı ama sakatlık yaşadı. Neden burada tedavi olmadığı konuşuluyor. Dünya futbolunda bu var."

F.BAHÇE'NİN BİR OYUNU VAR

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisini herkes bekliyor. Umarım güzel ve kaliteli maç olur. Her maçı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçeli futbolcular ve ekip bizi ezberliyor, biz de onları ezberliyoruz. Rakibimizin ne oynadığını görebiliyoruz. Fenerbahçe de çok değişiklik göstermiyor. Bir tane oyunu var ve onu oynuyor. İki takım da birbirini tanıyacak."

KADRO YOKTU

"Fikstür zordu. Yeni bir takımız. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11'i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe'nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu."

ALİ ÖNERDİ

Takımın neşe kaynağı olan oğlu Ali Yiğit'in okulundan dolayı kampa gelemediğini belirten Buruk, "Sağlığı iyi... Her şey yolunda. Kontrollerimiz devam ediyor. O da burada olmayı çok istiyordu. Futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Mertens'i ilk o bana önermişti" dedi.

SATIRBAŞLARI

Çalıştığımız Avrupalı bir şirket var. Transfer yapmadan önce karakter analiziyle ilgili raporlar aldık.

Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi.

Son 3 şampiyonun 2 hocası bir sonraki sezon takımından ayrıldı. Futbolda hiç dün yok. Her zaman bugün ve yarın var.

Herkes takımdaki tüm oyuncuların aynı parayı kazanmasını ister ama bu tür farklılıklar oluyor. Bence ana sorun yüksek para alıp takıma katkı sağlamayan oyuncuda...