Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı günü saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BİR SONRAKİ MAÇ TOULOUSE

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşacak.