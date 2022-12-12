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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda oynadıkları Gana maçının ardından hakeme sert itirazlarda bulunan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya kötü haber... Eski bir FIFA yetkilisinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:37
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Gana maçı sonrası disipline sevk edilen oyuncuların durumu merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Gana ile oynanan maçın ardından başta Fernando Muslera olmak üzere bazı isimler hakeme yoğun itirazda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı. Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Uruguay formasını hiç giymeden Gana maçı sonrası Disiplin Kuruluna sevk edilen Muslera'yı sıkıntılı günler bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera ve takım arkadaşlarının karıştığı olaylar yüzünden uzun süreli men cezası alacağını iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Hackett yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Uruguay'a sert bir ceza verilmesini bekliyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Öte yandan Uruguay, Gana maçının ardından federasyon ve Muslera'nın da içinde bulunduğu 4 futbolcu için disiplin soruşturması açılması üzerine harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

36 yaşındaki Muslera, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Başarılı kaleci kariyeri boyunca ülke milli takımında 113 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'ya kötü haber! "Sert bir ceza..."

Muslera'nın konuşulduğu gibi 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde...

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