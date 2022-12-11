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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı yıldızın menajeri ile masaya oturduğu ve pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Sarı-kırmızılılarda ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kış transfer döneminde eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Bu doğrultuda birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'ten istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İsviçreli golcüyle ara transfer döneminde yolları ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Cimbom'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile de yola devam etmesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Forvet bölgesinde Gomis ve Seferovic'ten istediği katkıyı alamayan Cimbom, Memphis Depay'a yöneldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Aslan, Barcelona'nın yolları ayıracağı 28 yaşındaki Hollandalı golcünün menajeri ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Transfer sihirbazı Erden Timur'un Depay için bir teklif sunduğu ve cevap beklediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Sarı-kırmızılı yönetim bu transfer için çok ısrarcı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Memphis Depay heyecanı! Pazarlıklar başladı

Memphis Depay, bu sezon Barcelona formasıyla 12 maça çıktı.

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