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Sacha Boey'un aklı karıştı

Sacha Boey'in Galatasaray forması altındaki başarılı performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Almanya'dan E. Frankfurt ve Wolfsburg ile İngiltere'den Crystal Palece'ın Boey'i takibe aldığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
Sacha Boey'un aklı karıştı

Sacha Boey'in Galatasaray forması altındaki başarılı performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Almanya'dan E. Frankfurt ve Wolfsburg ile İngiltere'den Crystal Palece'ın Boey'i takibe aldığı bildirildi. Bir Fransız kulübünün de maçlarını izlemek için takipçi yollayacağı öğrenildi. Daha önce Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmeyen başarılı futbolcunun, ayrılık hesapları yapmaya başladığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

480 bin Euro garanti ücrete sahip Sacha Boey Galatasaray'ın yeni transferi Ross'tan sonra en az kazanan yabancı oyuncusu konumunda... Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fransız sağ bekin, Leo Dubois gibi 1.8 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün teklifi ise 1.1 milyon Euro...

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