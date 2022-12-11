Newcastle devrede

Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan Fransız forveti yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar fırsatı kaçırmak istemezken Newcastle United'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta 574 dakika görev aldı.