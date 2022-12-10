Younes Belhanda'dan dikkat çeken Fatih Terim itirafı!

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans yaşamıştın. Bu sene ise bambaşka bir Belhanda izliyoruz sahada. Bu farkı bize kısaca anlatır mısın?

Geçen sene Karagümrük'e 4-0 mağlup olduğumuz maçta sakatlandım. Ondan sonra bütün sene boyunca 2 maç oynadım. Bir maç sakatlandım ya da 1 maç oynadım, iki maç sakatlandım. Sezon boyu sürekli sakatlıklar yaşadım. Benim için korkunçtu. Fakat yazın tedavilerimi oldum. Bu sezona iyi başladım. Kulüp olarak da çok iyi transferler gerçekleştirdik. Ve bu sene çok şükür her şey iyi gidiyor.