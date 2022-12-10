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Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bugün Adana Demirspor'la dostluk maçı yapacak. 20.00'de başlayacak mücadele A Spor ve Smart Spor'dan yayınlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bugün Adana Demirspor'la dostluk maçı yapacak. 20.00'de başlayacak mücadele A Spor ve Smart Spor'dan yayınlanacak. Dünya Kupası için verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal'le karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu iki hazırlık maçından yenilgiyle ayrılmıştı. Genç oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulan Okan Buruk, bugün de Adana Demirspor karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolcuları değerlendirecek. Sarı kırmızılılar, 16 Aralık Cuma günü Fransız ekibi Toulouse ile yapacağı özel maçın ardından Antalya kampını sonlandırarak İstanbul'a dönüş yapacak.

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