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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis: 2 yıl daha oynarım

Kontratı sona erecek Gomis, futbol kariyerine devam edeceğini dile getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis: 2 yıl daha oynarım

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Antalya kampında basının karşısına çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız oyuncu, aktif futbol kariyerine 1-2 yıl daha devam etmek istediğini söyledi. G.Saray'a konsantre olduğunu belirten 37 yaşındaki forvet, "Futbol içerisinde her şey olabilir. Ben de bir oyuncu olarak 1-2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

10-15 GOL ATARIM

Bir forvetin geçmişi değil geleceği düşünmesi gerektiğini kaydeden Gomis, her zaman G.Saray'da oynamayı hak ettiğini göstermesi gerektiğini vurguladı. Tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hala goller atabileceğimi haya ediyorum. Gençlere, rol model olmaya çalışıyorum. Bu sezon önemli goller attım. 10-15 civarı gol atarak tamamlayacağımı düşünüyorum."

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