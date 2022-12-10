Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sansasyonel bir ilişki yaşadığı eski eşi Wanda Nara'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:52
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin adı magazin gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Yıldız futbolcunun, menajerliğini de yapan eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi sık sık haberlere konu oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Golcü isim, geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Öte yandan Wanda Nara'nın adı ise Arjantinli rapçi L-Gante ile anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Wanda Nara-Icardi ikilisi, tüm bu dedikoduların gölgesinde Maldivler'e birlikte tatile gittiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Arjantinli golcü bu tatilde eşi Wanda Nara ile sosyal medya hesabı üzerinden birçok paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Bu arada 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada sakatlanan Icardi, Galatasaray'dan izin alarak ülkesi Arjantin'e gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Tedavisini burada sürdüren yıldız oyuncunun eski eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden şaşırtan bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Instagram hesabında 15.5 milyon takipçisi olan Wanda Nara, Mauro Icardi ile Maldivler'e tatile gitmesiyle ilgili "Doğru muydu yanlış mıydı?" şeklinde bir anket başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Wanda Nara, Icardi hakkında geçtiğimiz yıl kendisini manken China Suarez'le aldattığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Ünlü golcünün adı bir süre önce Türk dizi oyuncusu Devrim Özkan'la da anılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Sosyal medyadan...

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 lig maçında 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belhanda'dan Terim itirafı! "Neden yedeğim diye sordum..."
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (10 Aralık 2022)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (10 Aralık)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... 11:39
Göztepe - Manisa FK maçı hangi kanalda? Göztepe - Manisa FK maçı hangi kanalda? 11:17
Denizlispor - Altay maçı hangi kanalda? Denizlispor - Altay maçı hangi kanalda? 11:13
Keçiörengücü - Adanaspor maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Adanaspor maçı hangi kanalda? 11:05
Cedi Osman’ın 17 sayısı Cleveland’a yetmedi Cedi Osman’ın 17 sayısı Cleveland’a yetmedi 10:58
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! 10:55
Daha Eski
Wanda Nara'dan Icardi hamlesi! Sosyal medyadan sordu Wanda Nara'dan Icardi hamlesi! Sosyal medyadan sordu 10:52
Ayrılık listesi ve F.Bahçe'ye 4 yeni Arda Güler! Ayrılık listesi ve F.Bahçe'ye 4 yeni Arda Güler! 10:51
F.Bahçe hazırlık maçı izle! F.Bahçe hazırlık maçı izle! 10:42
Galatasaray - Adana Demirspor hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor hangi kanalda? 10:25
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 10:11
Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 09:58