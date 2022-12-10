GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 49 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir kaydetti.
Adana Demirspor'un golleri ise 13 ve 60. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Milot Rashica ile ilgili de konuştu.
İşte Buruk'un açıklamaları...
"BÜTÜN OYUNCULARIMIZI HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
"Galatasaray taraftarı bütün oyuncuları merak ediyor. Sadece Icardi üzerinden bakmamak lazım. Rashica da dönüyor. Birçok oyuncu dönüyor. Hepsini lige en hazır hale getirmeye çalışacağız."
"ICARDI'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Bütün oyuncularımız bizim için önemli. Milli takımdan oyuncular dönüyor. Icardi'yle kontak halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. En iyi şekilde onu da lige yetiştirmeye çalışacağız.
"RASHICA VE HAMZA İYİ GİDİYOR"
"Bütün oyuncular burada. Rashica ve Hamza iyi gidiyor. Çok yakın bir sürede bizimle çalışmaya başlayacaklar. Sergio da kampa katılacak. Ross dışında uzun vadeli sakatlığımız olacağını düşünmüyorum."
"ALTYAPIDAN BİRÇOK OYUNCU BU DÖNEMDE ŞANS BULUYOR"
"Hazırlık maçlarının bizim için sevindirici yanı, hem fazla oynamayan oyuncuların hem de genç oyuncuların süre bulması. Galatasaray altyapısında yetişen birçok oyuncu bu dönemde şans buluyor."
"GENEL OLARAK İSTEK VARDI"
"Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. 23 tane şut atmışız, 52 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz.
Rakam olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Ama genel olarak istek vardı."
"RAKİBİMİZ DE NET POZİSYONLARA GİRDİ"
"Rakibimiz de net pozisyonlara girdi. Önde çok hızlı oyunculara sahip bir takım. Hızını kullanan oyuncularla pozisyona girmeye çalıştılar.
Hazırlık maçlarını tabii ki kazanmak istiyoruz ama bir yandan da oyuncularımızı görmek istiyoruz."