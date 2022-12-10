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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın son durumuylarıyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 23:11
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Galatasaray'ın gollerini 49 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

İşte Buruk'un açıklamaları...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"BÜTÜN OYUNCULARIMIZI HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

"Galatasaray taraftarı bütün oyuncuları merak ediyor. Sadece Icardi üzerinden bakmamak lazım. Rashica da dönüyor. Birçok oyuncu dönüyor. Hepsini lige en hazır hale getirmeye çalışacağız."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"ICARDI'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bütün oyuncularımız bizim için önemli. Milli takımdan oyuncular dönüyor. Icardi'yle kontak halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. En iyi şekilde onu da lige yetiştirmeye çalışacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"RASHICA VE HAMZA İYİ GİDİYOR"

"Bütün oyuncular burada. Rashica ve Hamza iyi gidiyor. Çok yakın bir sürede bizimle çalışmaya başlayacaklar. Sergio da kampa katılacak. Ross dışında uzun vadeli sakatlığımız olacağını düşünmüyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"ALTYAPIDAN BİRÇOK OYUNCU BU DÖNEMDE ŞANS BULUYOR"

"Hazırlık maçlarının bizim için sevindirici yanı, hem fazla oynamayan oyuncuların hem de genç oyuncuların süre bulması. Galatasaray altyapısında yetişen birçok oyuncu bu dönemde şans buluyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"GENEL OLARAK İSTEK VARDI"

"Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. 23 tane şut atmışız, 52 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Rakam olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Ama genel olarak istek vardı."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

"RAKİBİMİZ DE NET POZİSYONLARA GİRDİ"

"Rakibimiz de net pozisyonlara girdi. Önde çok hızlı oyunculara sahip bir takım. Hızını kullanan oyuncularla pozisyona girmeye çalıştılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Icardi, Oliveira ve Rashica...

Hazırlık maçlarını tabii ki kazanmak istiyoruz ama bir yandan da oyuncularımızı görmek istiyoruz."

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