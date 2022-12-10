Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a konuştu.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ;

Transfer hakkında konuşan Özbek, "Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Oyuncuların morali çok iyi. Zemin, sahalar çok iyi. Takımı havası da çok iyi. Transfer konusunda önümüzde çok uzun bir zaman var. Elimizdeki kadronun performans değerlendirmeleri yapılıyor. Buna bağlı olarak yönetime bir rapor verilecek. Bir ihtiyaç varsa elbet transfer yapılacak." ifadelerini kullandı.