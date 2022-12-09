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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 36 yaşına gelen Fernando Muslera'nın alternatifini buldu. Cimbom, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'yı yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte haberin detayları... (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 11:14 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 11:35
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kadrosunda yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Muslera, Uruguay ile Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Deneyimli eldivenin, yakın zamanda Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Sarı-Kırmızılı, Uruguaylı oyuncunun yedeğini belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifi olarak belirlediği Inaki Pena için ısrarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Galatasaray, İspanyol kaleciyi tekrar kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray forması ile kalesinde 11 gol gören Pena transferini ocak ayında bitirmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

23 yaşındaki oyuncunun, Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

İspanyol kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Barcelona kalecisi Inaki Pena'ya kanca!

Pena, bu sezon Katalan ekibi ile 1 maça çıkarken kalesinde 2 gol gördü.

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