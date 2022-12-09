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Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte Antalya kampına giden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Yönetim transfer için yoğun mesai harcarken Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı sarı kırmızılıların Antalya kampına 9 genç ismi götürdü. İşte Buruk'un prensleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 09:51
Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Galatasaray La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasına katıldı.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Sarı kırmızılılar ilk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

İkinci maçta Villarreal karşısına çıkan Galatasaray'da Okan Buruk genç isimlere şans verdi. Gollü geçen karşılaşmada Galatasaray rakibine 4-3 kaybetti.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynadığı maçları kaybeden Galatasaray'ın tek tesellisi genç isimlerin performansı oldu.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

19 yaşındaki Özgür Baran Aksaka, Abdülkerim'e yaptığı asist ve attığı klas paslarla dikkatleri üzerine çekti.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

2 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken diğer yandan alt yapıdan yararlanacak isimler netleşiyor.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Okan Buruk, Antalya kampına 9 genç ismi dahil etti.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Buruk, futboluyla öne çıkan Atakan Ordu, Beknaz, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu, Hamza-Efe Akman ve Enes Emre Büyük'ü de Antalya kampına götürdü.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Geniş kadro planlaması kurmak isteyen Okan Buruk kampta beğendiği isimleri sezon içinde rotasyonda değerlendirecek.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Galatasaray, Antalya kampında da iki hazırlık maçı oynayacak.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Sarı-kırmızılı ekip 10 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Sarı kırmızılı ekip ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Cimbon hazırlık maçlarının ardından Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük

Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcular daha sonra Antalya kampına dahil olacak.

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