Okan Buruk Galatasaray'ın geleceğini sağlama alıyor! İşte kampa götürdüğü 9 genç

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Galatasaray La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasına katıldı.
Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Galatasaray La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasına katıldı.
Sarı kırmızılılar ilk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
İkinci maçta Villarreal karşısına çıkan Galatasaray'da Okan Buruk genç isimlere şans verdi. Gollü geçen karşılaşmada Galatasaray rakibine 4-3 kaybetti.
Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynadığı maçları kaybeden Galatasaray'ın tek tesellisi genç isimlerin performansı oldu.
19 yaşındaki Özgür Baran Aksaka, Abdülkerim'e yaptığı asist ve attığı klas paslarla dikkatleri üzerine çekti.
2 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken diğer yandan alt yapıdan yararlanacak isimler netleşiyor.
Okan Buruk, Antalya kampına 9 genç ismi dahil etti.
Buruk, futboluyla öne çıkan Atakan Ordu, Beknaz, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu, Hamza-Efe Akman ve Enes Emre Büyük'ü de Antalya kampına götürdü.
Geniş kadro planlaması kurmak isteyen Okan Buruk kampta beğendiği isimleri sezon içinde rotasyonda değerlendirecek.
Galatasaray, Antalya kampında da iki hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip 10 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılı ekip ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.
Cimbon hazırlık maçlarının ardından Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük
Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcular daha sonra Antalya kampına dahil olacak.