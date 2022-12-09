Nando’ya ünlü avukat

Uruguay, Gana maçının ardından federasyon ve Muslera'nın da içinde bulunduğu 4 futbolcu için disiplin soruşturması açılması üzerine harekete geçti. Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi. Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.
Uruguay,Gana maçının ardından federasyon ve Muslera'nın da içinde bulunduğu 4 futbolcu için disiplin soruşturması açılması üzerine harekete geçti. Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi. Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.