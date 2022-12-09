Galatasaray coşkusu

Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi. 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı takım kafilesini, Antalya'da taraftarlar tezahüratlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken, Buruk'a çiçek verildi.
Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi. 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı takım kafilesini, Antalya'da taraftarlar tezahüratlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken, Buruk'a çiçek verildi.