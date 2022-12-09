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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray ile Adana Demirspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. İki ekip özel maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:50
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki ekip, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında arşatırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kampına, tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson'un ilerleyen günlerde katılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.

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