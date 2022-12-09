Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında konuştu! "Galatasaray'ın borcu..."

İçimize sinen bir proje oldu. Bunda Erden Timur'un çok emeği var. Gerek Galatasaray'ın marka ve camia gücü gerek projenin lokasyonu, gerekse de Nevita güçlü satış ve dağıtım ağı ile birlikte elde edebileceğimiz en iyi hasılatı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. Akbal ayrıca yabancı yatırımcılarla burayla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "1 milyar TL sermaye giriş ön görülüyor konutlar kısmı için. Sadece konut kısmı için 1 milyar TL üzerinde yabancı yatırımcılarla geleceğini bekliyoruz" dedi.