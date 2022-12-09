Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında konuştu! "Galatasaray'ın borcu..."

Mecidiyeköy projesi için Nevita ile yapılan iş birliği anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü, global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Sarı-kırmızılıların, Mecidiyeköy'de yer alan binası için yapılan iş birliği, Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ile yöneticiler katıldı.
Dursun Özbek: "Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak"
Toplantıda konuşan Dursun Özbek, ilk günden beri Galatasaray'ın malı açından güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip bir kulüp haline getirmek istediklerini hatırlatarak, "Bunun için çalışmalarımız sürüyor.