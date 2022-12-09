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Barış söz verdi

Barış Alper, ligde kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi. Antalya'da soruları yanıtlayan genç futbolcu, "Bir yıldır profesyonel ekiple kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Daha iyi bir Barış izleteceğim" dedi. Burak Yılmaz'a benzetilmesiyle ilgili de, "Ona benzetilmek benim için sevindirici" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Barış söz verdi
Barış Alper, ligde kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi. Antalya'da soruları yanıtlayan genç futbolcu, "Bir yıldır profesyonel ekiple kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Daha iyi bir Barış izleteceğim" dedi. Burak Yılmaz'a benzetilmesiyle ilgili de, "Ona benzetilmek benim için sevindirici" dedi.
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