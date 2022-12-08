Üç isim gidiyor

Galatasaray'da özellikle 3 oyuncu yetersiz performanslarıyla kapıya yaklaştı. Son haftalarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Van Aanholt, hazırlık maçlarında da yaptığı hatalarla teknik heyeti çileden çıkarttı. Muslera'nın yokluğunda iki hazırlık maçında kaleyi koruyan Okan Kocuk yediği hatalı gollerle takımının mağlubiyetlerine büyük rol oynadı. 27 yaşındaki kaleci, iki maçta ceza sahası dışından tam 4 gol yedi. Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir de bekleneni veremeyen bir diğer isim olarak dikkat çekti.
Galatasaray'da özellikle 3 oyuncu yetersiz performanslarıyla kapıya yaklaştı. Son haftalarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Van Aanholt, hazırlık maçlarında da yaptığı hatalarla teknik heyeti çileden çıkarttı. Muslera'nın yokluğunda iki hazırlık maçında kaleyi koruyan Okan Kocuk yediği hatalı gollerle takımının mağlubiyetlerine büyük rol oynadı. 27 yaşındaki kaleci, iki maçta ceza sahası dışından tam 4 gol yedi. Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir de bekleneni veremeyen bir diğer isim olarak dikkat çekti.