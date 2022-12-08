TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray henüz 1 yıl önce yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu ile yeniden masaya oturmuştu.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray henüz 1 yıl önce yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu ile yeniden masaya oturmuştu.
Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı futbolcuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına ciddi bir zam yapılacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM
Akşam'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Galatasaray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında bir kez daha iyileştirmeye gidiliyor.
Yıldız isim an itibarıyla Galatasaray'dan yılda 8 milyon TL kazıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile yeni mukavele konusunda el sıkışıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELİYOR
Galatasaray Yunus Akgün'den sonra Kerem Aktürkoğlu'nda da mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılıları en geç birkaç gün içinde milli futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı yapacak.
Akgün'e bu sezon 13 milyon 650 bin TL ödeyecek olan Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'na bu rakamın biraz daha üzerinde ücret ödeyeceği belirtiliyor.
15 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezonun aksine 2022-23 sezonuna beklentilerin oldukça altına başladı.
Son haftalarda kendini bulmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda 15 maça çıktı.
Kerem 6 gol attı.
Ayrıca 1 asistlik istatistik yakaladı.