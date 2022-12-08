Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Galatasaray, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'un sözleşmesini geçen sezon uzatmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyucunun kontratında değişikliğe giderek yeni sözleşme imzalamak istiyor. İşte haberin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 17:25 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 17:27
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı futbolcuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına ciddi bir zam yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM

Akşam'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Galatasaray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında bir kez daha iyileştirmeye gidiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Sarı-Kırmızılıları en geç birkaç gün içinde milli futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı yapacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

Akgün'e bu sezon 13 milyon 650 bin TL ödeyecek olan Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'na bu rakamın biraz daha üzerinde ücret ödeyeceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme!

15 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezonun aksine 2022-23 sezonuna beklentilerin oldukça altına başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor"
3 büyüklerden transfer yarışı!
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğido tek farkla kazandı! Yiğido tek farkla kazandı! 17:02
Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." 16:35
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" 16:24
F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! 16:10
Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! 15:39
Sahalara dönüş tarihi belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Sahalara dönüş tarihi belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 15:31
Daha Eski
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 14:59
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:59
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi 14:43
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:18
Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? 14:10
G.Saray sezon arası kampı için Antalya'da! G.Saray sezon arası kampı için Antalya'da! 14:00