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Seferovic’ten Benfica mesajı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Haris Seferovic, Portekiz'e dönmeyi düşünmediğini açıkladı. İsviçreli forvet, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" dedi. Seferovic, Galatasaray ve taraftara mesajının sorulması üzerine, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Seferovic’ten Benfica mesajı
Ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Haris Seferovic, Portekiz'e dönmeyi düşünmediğini açıkladı. İsviçreli forvet, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" dedi. Seferovic, Galatasaray ve taraftara mesajının sorulması üzerine, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim" diye konuştu.
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