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Kabus gibi çöktü

Rashica, Oliveira, İcardi ve Ross’tan sonra Yunus da sakatlar kervanına katıldı. Genç yıldız üç hafta takımdan ayrı kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Kabus gibi çöktü

Galatasaray'a tam anlamıyla nazar değdi. Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve son maçında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ederek şov yapan sarı- kırmızılı ekip Dünya Kupası arasında arka arkaya sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Rashica, Olivera, İcardi ve Ross'tan sonra Yunus Akgün de sakatlar kervanına katıldı! Villarreal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil genç oyuncu, sadece 18 dakika sahada kalabildi. Yunus Akgün'ün iç yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Beş oyuncu bugün başlayıp 17 Aralık'a kadar devam edecek Antalya kampına katılamayacak. 25 Aralık'taki İstanbulspor maçında da forma giymeleri oldukça zor görünüyor. Lige verilen arada eksikleri kapatmayı planlayan ancak sakatlıklarla sarsılan teknik direktör Okan Buruk, "Korktuğum başıma geldi" diye konuştu. Buruk, ilk gün Oliveira'nın sakatlanması, 6. gün İcardi'nin arka adalesinin yırtılması, Rashica'nın son maçta aldığı darbeden dolayı sakatlığının olması... Şimdi de Yunus. Dizinde bir ağrısı var. En korktuğum şey sakatlıklar. Bu tür şeyler bu arada 'başımıza gelir' diye çekiniyordum" dedi.

GALATASARAY SAKATLIK RAPORU:

ICARDI: İkinci derece kas hasarı ve zorlanma
OLIVEIRA: Ayak bileği yan bağlarında yırtık
RASHICA: Dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi

ROSS: İç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme
YUNUS AKGÜN: İç yan bağında 2. derece zorlanma

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