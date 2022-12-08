İtalya’da kalacak

Pısa'ya kiralanan Morutan için Rumen basınından flaş bir iddia geldi. digisport. ro'nun haberine göre; Pisa, Morutan için kararını verdi. Haberde, İtalyan ekibinin, yaz aylarında 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planladığı belirtildi. Pisa'nın, Morutan için 5.5 milyon euro ödemesi gerekiyor.
Pısa'yakiralanan Morutan için Rumen basınından flaş bir iddia geldi. digisport. ro'nun haberine göre; Pisa, Morutan için kararını verdi. Haberde, İtalyan ekibinin, yaz aylarında 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planladığı belirtildi. Pisa'nın, Morutan için 5.5 milyon euro ödemesi gerekiyor.