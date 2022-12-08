Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün şoku yaşanıyor. Villarreal maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 15:31
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek olan Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Yunus Akgün oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği etkileyici performans sonrası sarı-kırmızılılara dönen genç oyuncu, Galatasaray'daki oyunuyla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün takımdaki geleceği de netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Yunus Akgün ile ilgili sorun çözülürken, milli futbolcudan kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Genç oyuncu, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'ün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Yunus'un yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Milliyet'in haberine göre; 22 yaşındaki oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Milli oyuncunun ocak ayında oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

22 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

A Milli Futbol Takımı ile de 5 maça çıkan Yunus'un 1 golü bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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