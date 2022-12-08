GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek olan Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Yunus Akgün oldu.
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek olan Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Yunus Akgün oldu.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği etkileyici performans sonrası sarı-kırmızılılara dönen genç oyuncu, Galatasaray'daki oyunuyla beklentilerin altında kaldı.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün takımdaki geleceği de netleşti.
Cimbom, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Yunus Akgün ile ilgili sorun çözülürken, milli futbolcudan kötü haber geldi.
Genç oyuncu, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'ün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.
Yunus'un yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; 22 yaşındaki oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Milli oyuncunun ocak ayında oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev aldı.
22 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
A Milli Futbol Takımı ile de 5 maça çıkan Yunus'un 1 golü bulunuyor.
Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.