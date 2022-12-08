GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, şu ana kadar iki hazırlık maçına çıktı. Ancak taraftarını memnun eden bir görüntü veremedi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarından hüsranla ayrılmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenildi.
Okan Buruk, 4-3 kaybedilen maçta şans bulan yedek isimlerin performanslarından memnun kalmadı.
Geçtiğimiz günlerde, "İlk transferlerimiz, kendi içimizden olacak" diyen Buruk'un vasatı aşmayan performanslar sonrasında gözünü dış transfere diktiği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, ara transfer döneminde kale, defans ve orta saha bölgelerine takviye istediği belirtiliyor.
Bu arada Galatasaray'dan sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın İspanya ekibi Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında Yunus Akgün sakatlanmıştı.
Oyundan alınan genç yıldızın yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.
Kulüp, Yunus'un tedavisine başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdürecek.
Sarı-kırmızılılar burada da Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçı oynayacak.