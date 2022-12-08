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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya Kupası'na verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray, Vallecano ve Villarreal'e mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmaların ardından transfer istediği ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 11:23
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Galatasaray, şu ana kadar iki hazırlık maçına çıktı. Ancak taraftarını memnun eden bir görüntü veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarından hüsranla ayrılmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Sarı-kırmızılı takım, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Okan Buruk, 4-3 kaybedilen maçta şans bulan yedek isimlerin performanslarından memnun kalmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Geçtiğimiz günlerde, "İlk transferlerimiz, kendi içimizden olacak" diyen Buruk'un vasatı aşmayan performanslar sonrasında gözünü dış transfere diktiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Tecrübeli hocanın, ara transfer döneminde kale, defans ve orta saha bölgelerine takviye istediği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Bu arada Galatasaray'dan sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Sarı-kırmızılı takımın İspanya ekibi Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında Yunus Akgün sakatlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Oyundan alınan genç yıldızın yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Kulüp, Yunus'un tedavisine başlandığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler

Galatasaray, Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdürecek.

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