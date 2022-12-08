Dembele mesajı

Galatasaray'ın gündemindeki forvet adaylarından Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana, sıcak mesajlar verdi. Fofana, "Dembele'nin peşinde prestijli ve büyük kulüpler var. Bunun yanı sıra kendisine yüksek maaşlar vadeden sürpriz kulüpler de bulunuyor. Bu takımlar Moussa'nın durumunu sormak için benimle sürekli temas halindeler. Bu ilgi gerçekten önemli" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ıngündemindeki forvet adaylarından Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana, sıcak mesajlar verdi. Fofana, "Dembele'nin peşinde prestijli ve büyük kulüpler var. Bunun yanı sıra kendisine yüksek maaşlar vadeden sürpriz kulüpler de bulunuyor. Bu takımlar Moussa'nın durumunu sormak için benimle sürekli temas halindeler. Bu ilgi gerçekten önemli" ifadesini kullandı.