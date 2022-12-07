Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kazandırdı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kazandırdı.
Icardi, Mertens, Mata ve Oliveira gibi yıldız futbolcularla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri de Lucas Torreira olmuştu.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı formayla sergilediği etkili performansla beğeni toplayan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
"SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR"
İtalyan basınına konuşan Bentancur, "Birkaç takımla konuştum. "Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirip ardından Serie A'ya dönmek istiyor.
İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı eşsiz bir sevgisi var.
Onu tekrar orada görmek zor olmayacak.
Tecrübesi var, modern futbolda bulunması zor bir oyuncu.
Onun geri dönüşünü çok zor görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, menajerinin aksine Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.
"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
İtalya'ya döneceği iddia edilen Uruguaylı yıldız, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum.
Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.
6 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, Lucas Torreira'yı sezon başında Arsenal'den kadrosuna katmıştı.
6 milyon Euro bonservis bedeli ödenen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giydi ve başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.