Haberler Galatasaray Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılarak İtalya'ya gideceğini söylemişti. Uruguaylı yıldızın geleceği merak konusu olurken; Torreira'nın kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 09:29
Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kazandırdı.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Icardi, Mertens, Mata ve Oliveira gibi yıldız futbolcularla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri de Lucas Torreira olmuştu.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği etkili performansla beğeni toplayan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR"

İtalyan basınına konuşan Bentancur, "Birkaç takımla konuştum. "Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirip ardından Serie A'ya dönmek istiyor.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı eşsiz bir sevgisi var.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Onu tekrar orada görmek zor olmayacak.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Tecrübesi var, modern futbolda bulunması zor bir oyuncu.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Onun geri dönüşünü çok zor görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Lucas Torreira, menajerinin aksine Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

İtalya'ya döneceği iddia edilen Uruguaylı yıldız, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Lucas Torreira'yı sezon başında Arsenal'den kadrosuna katmıştı.

Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

6 milyon Euro bonservis bedeli ödenen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giydi ve başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DİĞER
Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor?
Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis'in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor
Transfer kapışması! Jesus istedi G.Saray talip oldu
Güneş oyun sistemini değiştiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur ikna edebilir! İşte adım adım Ronaldo harekatı
18.5 milyon €'luk Dembele faturası!
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (7 Aralık 2022)
BQ1 NEDİR?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA - Yeni asgari ücret için Başkan Erdoğan'dan açıklama!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? 09:44
Güneş oyun sistemini değiştiriyor! Güneş oyun sistemini değiştiriyor! 09:36
Torreira kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Torreira kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? 09:28
Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:20
Bursaspor deplasmanda kaybetti! Bursaspor deplasmanda kaybetti! 09:05
Dostça düello Dostça düello 01:08
Daha Eski
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 00:29
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 00:29
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 00:29
G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! 00:28
G.Saray yıldız isimle uzattı! G.Saray yıldız isimle uzattı! 00:28
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 00:28