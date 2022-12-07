Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, sarıkırmızılı takımda şampiyonluk yaşamayı çok istediğini söyledi. Zorlu bir fikstürün geride kaldığını belirten Buruk, "Takım olma sürecini tamamladık. Bu ara olmasaydı yakaladığımız ritim bizi daha da iyi bir şekilde götürebilirdi. Ama aynen devam edeceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk ve şampiyon olacak kadromuz var. Bence hepsinden önemlisi de sinerjimiz var. Sevgi ortamı var, takıma destek var. Oyun var, güven var. Bunun sonu da şampiyonluk olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. Genç teknik adam, 1985'te Galatasaray'ın kapısından içeri girdiğini belirtirken şu an takımın başında yer almasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da ifade etti.