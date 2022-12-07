Haberler Galatasaray Hedef Tek

Hedef Tek

Teknik direktör Okan Buruk, “İyi bir oyun var, takıma büyük güven var. Bunun sonu şampiyonluk olacak” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Hedef Tek

Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, sarıkırmızılı takımda şampiyonluk yaşamayı çok istediğini söyledi. Zorlu bir fikstürün geride kaldığını belirten Buruk, "Takım olma sürecini tamamladık. Bu ara olmasaydı yakaladığımız ritim bizi daha da iyi bir şekilde götürebilirdi. Ama aynen devam edeceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk ve şampiyon olacak kadromuz var. Bence hepsinden önemlisi de sinerjimiz var. Sevgi ortamı var, takıma destek var. Oyun var, güven var. Bunun sonu da şampiyonluk olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. Genç teknik adam, 1985'te Galatasaray'ın kapısından içeri girdiğini belirtirken şu an takımın başında yer almasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da ifade etti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Portekiz’in genç yıldızını konuşuyor! Cristiano Ronaldo’nun yerine oynadı tarih yazdı: 14 yıl sonra bir ilk…
İşini 'sa'ğlama aldı! Nazlı Sabancı ile evlilik sözleşmesi yapan Hakan Sabancı, eşine tek kuruş vermeyecek
Transfer kapışması! Jesus istedi G.Saray talip oldu
Fenerbahçe Doğu'ya yöneldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur ikna edebilir! İşte adım adım Ronaldo harekatı
18.5 milyon €'luk Dembele faturası!
Altında anlık son durum! Gram, çeyrek, yarım...
BQ1 NEDİR?
ChatGPT nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dostça düello Dostça düello 01:08
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 00:29
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 00:29
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 00:29
G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! 00:28
G.Saray yıldız isimle uzattı! G.Saray yıldız isimle uzattı! 00:28
Daha Eski
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 00:28
EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! 00:28
Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme 00:28
Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! 00:28
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." 00:28
Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! 00:28