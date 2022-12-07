G.Saray’da mutluyum

Lucas Torreira, menajerinin aksine Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. İtalya'ya döneceği iddia edilen Uruguaylı yıldız, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.

6 milyon euro ödendi

Galatasaray, Lucas Torreira'yı sezon başında Arsenal'den kadrosuna katmıştı. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giydi ve başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.