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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Galatasaray'ın transfer gündemine olan Fransız golcü Moussa Dembele ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun Galatasaray'a transfer durumu büyük bir merak konusu haline gelmişken son gelen haberler gündeme oturmuş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Dembele ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

18.5 MİLYON EURO MALİYET

Takvim'de yer alan habere göre oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Dembele'nin transferini devre arasında yapmaktan vazgeçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Dembele'nin kontratı sezon sonu bitecek. Cimbom, oyuncu ve menajeri ile temaslarını sürdürecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

GOL ÜRETTİ

Geçen sezon Dembele, Lyon'da 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

26 yaşındaki Dembele bu sezon ise 12 maçta 2 gollük katkı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

KUZENİ MESAJ VERDİ

Dembele için dikkat çeken bir açıklama kuzeninden geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Fofana, "Dembele için sürpriz takımlar devrede" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele ardından Fulham, Celtic ve Atletico Madrid gibi takımların formasını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Oyuncu son olarak ise Fransız ekibi Lyon için top koşturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Futbolcunun adı ise Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 18.5 milyon €'luk Dembele faturası! Cimbom transferi askıya aldı

Bu anlamda oyuncu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından oldukça yakından takip edilmekte.

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