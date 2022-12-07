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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Icardi endişesi!

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte. Son olarak Arjantinli golü için teknik heyetin yakın takipte olduğu vurgulanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise sakat olan golcünün derbide hazır olmasını istediği aktarılmakta. İşte detaylar..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Icardi endişesi!

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanmış ve tedavisi için de ülkesi Arjantin'e gitmişti. 29 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın 8-17 Aralık'taki Antalya kampına katılamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, takım adına önemli kozların başında gelen golcü oyuncuyla ilgili süreci takip edecek.

DERBİYE HAZIR OLMALI

Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Mauro Icardi'nin sağlık durumunu takip edip, Okan Buruk'a raporlayacak. Adalesinde ikinci derece kas hasarı ve zorlanma meydana gelen yıldız oyuncu için teknik patron Okan Buruk "Icardi 4 hafta kadar aramızda olmayabilir" açıklamasını yaptı. Golcü futbolcunun 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça kadar hazır olması hedefleniyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Galatasaray'ın golcüsü Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 460 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asist üretti. Tangocu için İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid ve Serie A devi Inter'in transferde ilgisi olduğu iddia ediliyor. Icardi bu sezon 6 milyon 750 bin euro gelir elde edecek. PSG bu bedelin 6 milyon euro tutarını karşılarken Galatasaray da 750 bin euro bedeli oyuncuya ödeyecek.

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