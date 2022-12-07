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Dostça düello

Galatasaray, Dostluk Turnuvası’nın son maçında İspanya temsilcisi Villarreal ile girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Dostça düello

Galatasaray Dünya Kupası arasında oynadığı ikinci hazırlık maçından da boynu bükük ayrıldı... Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayan sarı-kırmızılılar, gol düellosunu 4-3 kaybetti. İlk yarım saatte 3-0 geriye düşen Cimbom, 42'de Gomis'le umutlansa da ilk yarıyı 4-1 mağlup kapattı. 58'de Abdülkerim Bardakçı ile farkı yeniden ikiye indiren Aslan, 90+4'te genç Baran'ın penaltı golüyle maçı noktaladı. Dün 4 yıllık sözleşme yapan Yunus Akgün de ikinci yarıda sahada yer aldı.

"ÜZÜCÜ BİR SONUÇ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıda daha cesur oynadıklarını belirterek şöyle konuştu: Kazanmak için çıktığımız ve oyuna iyi başladığımız bir maçtı. Kalemize her gelen top gol oldu. Oyuncularıma ikinci yarıda daha karakterli, cesur ve beraber oynamalarını söyledim. Üzüldüğümüz bir sonuç oldu.

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