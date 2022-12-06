Haberler Galatasaray Villarreal’i ağırlayacak

Villarreal’i ağırlayacak

G.Saray ikinci hazırlık maçını bugün 20.00’de oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Villarreal’i ağırlayacak
Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, bugün Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilmiş ve taraftarlar maçtan sonra takımı ıslıkla protesto etmişti. Okan Buruk'un Villarreal karşısında as oyuncuları kullanması ve galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor. Dostluk turnuvasında Fenerbahçe iki takımı da yenmişti.
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