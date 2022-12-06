Villarreal’i ağırlayacak

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, bugün Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilmiş ve taraftarlar maçtan sonra takımı ıslıkla protesto etmişti. Okan Buruk'un Villarreal karşısında as oyuncuları kullanması ve galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor. Dostluk turnuvasında Fenerbahçe iki takımı da yenmişti.