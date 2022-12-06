Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Bentancur, "Birkaç takımla konuştum. "Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirip ardından Serie A'ya dönmek istiyor. "İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı eşsiz bir sevgisi var. Onu tekrar orada görmek zor olmayacak. Tecrübesi var, modern futbolda bulunması zor bir oyuncu. "Onun geri dönüşünü çok zor görmüyorum" ifadelerini kullandı.