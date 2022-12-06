Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.
Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.
Uruguaylı yıldız, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer edildi.
Bu sezon 12 maçta süre alan futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.
Ülkesi Uruguay ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bentancur, "Birkaç takımla konuştum. "Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirip ardından Serie A'ya dönmek istiyor. "İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı eşsiz bir sevgisi var. Onu tekrar orada görmek zor olmayacak. Tecrübesi var, modern futbolda bulunması zor bir oyuncu. "Onun geri dönüşünü çok zor görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce 300 bin euro için kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri bu kez de "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklaması yapması sonrası harekete geçti.
BURUK TORREIRA İLE GÖRÜŞECEK
Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Okan Buruk, Dünya Kupası izninin bitmesinden sonra İstanbul'a gelince Torreira ile bir araya gelecek.
"Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak.
Eğer gitmek istediğini söylerse topu CEO Erden Timur'a atacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 lig maçına çıkan Lucas Torreira, 1 asist kaydetti.
Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.