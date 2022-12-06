Haberler Galatasaray Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Galatasaray'da sezon başı Mertens ile aynı uçakta İstanbul'a getirilen Lucas Torreira krizi sürüyor. Daha önce 300 bin euro için kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri bu kez de "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklaması yapmasının üzerine Okan Buruk harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı Uruguaylı oyuncu ile görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...(GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 10:09 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 10:09
Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Uruguaylı yıldız, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer edildi.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Bu sezon 12 maçta süre alan futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Ülkesi Uruguay ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Bentancur, "Birkaç takımla konuştum. "Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirip ardından Serie A'ya dönmek istiyor. "İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı eşsiz bir sevgisi var. Onu tekrar orada görmek zor olmayacak. Tecrübesi var, modern futbolda bulunması zor bir oyuncu. "Onun geri dönüşünü çok zor görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Sarı-kırmızılılar, daha önce 300 bin euro için kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri bu kez de "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklaması yapması sonrası harekete geçti.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

BURUK TORREIRA İLE GÖRÜŞECEK

Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Okan Buruk, Dünya Kupası izninin bitmesinden sonra İstanbul'a gelince Torreira ile bir araya gelecek.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

"Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Eğer gitmek istediğini söylerse topu CEO Erden Timur'a atacak.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 lig maçına çıkan Lucas Torreira, 1 asist kaydetti.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Okan Buruk Lucas Torreira görüşecek! Gitmek isterse...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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