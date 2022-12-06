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Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Fransız temsilcisi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'e dair yeni bir gelişme yaşandı. Nantes, Mostafa Mohamed'in transferine ilişkin son kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 16:50
Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Galatasaray sezon başında Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Cimbom, Mohamed için 250 bin euro alacaktı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Mohamed, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Mısırlı golcü, inişli çıkışlı performansıyla taraftarlarca eleştirilmişti.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Mohamed, geçtiğimiz sezon bir dönem kişisel sorunlar yaşamıştı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Sezon sonunda da Galatasaray'dan ayrılık kararını alarak, Nantes'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

FRANSA'DA YILDIZINI PARLATTI
Mohamed, Galatasaray'da beklenen performansını Fransa'da gösterdi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Mısırlı golcü, Nantes'ta bekleneni karşıladı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

İSTATİSİKTİKLERİ OLUMLU
Mohamed, golcü olmasına karşın yaptığı asistleriyle de takımına katkı verdi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Yıldız golcü, Nantes'ta toplam 29 maça çıktı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Bu maçlarda 6 gol kaydetti.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Öte yandan Mohamed, 4 de asist üretti.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

KARAR ÇIKTI
Bunula beraber Nantes, Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Galatasaray, Nantes'tan 5 milyon 750 bin euro alacak.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Cimbom, Mohamed'in Nantes'a kiralık verilmesini şu sözlerle KAP'a bildirmişti:

Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

"Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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