Galatasaray'a Mostafa Mohamed ve transfer müjdesi! Bonservisi...

Galatasaray sezon başında Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı.
Galatasaray sezon başında Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı.
Cimbom, Mohamed için 250 bin euro alacaktı.
Mohamed, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Mısırlı golcü, inişli çıkışlı performansıyla taraftarlarca eleştirilmişti.
Mohamed, geçtiğimiz sezon bir dönem kişisel sorunlar yaşamıştı.
Sezon sonunda da Galatasaray'dan ayrılık kararını alarak, Nantes'ın yolunu tutmuştu.
FRANSA'DA YILDIZINI PARLATTI
Mohamed, Galatasaray'da beklenen performansını Fransa'da gösterdi.
Mısırlı golcü, Nantes'ta bekleneni karşıladı.
İSTATİSİKTİKLERİ OLUMLU
Mohamed, golcü olmasına karşın yaptığı asistleriyle de takımına katkı verdi.
Yıldız golcü, Nantes'ta toplam 29 maça çıktı.
Bu maçlarda 6 gol kaydetti.
Öte yandan Mohamed, 4 de asist üretti.
KARAR ÇIKTI
Bunula beraber Nantes, Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi.
Galatasaray, Nantes'tan 5 milyon 750 bin euro alacak.
Cimbom, Mohamed'in Nantes'a kiralık verilmesini şu sözlerle KAP'a bildirmişti:
"Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."