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Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini yeniledi!

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar genç yıldız Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 18:52 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 19:09
Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini yeniledi!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aynı zamanda iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılılar, takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus Akgün'ün sözleşmesinin iyileştirilerek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre sözleşmesi 2024'te bitecek Yunus Akgün'ün mukavelesi 2026'ya kadar uzatıldı. Yıllık 900 bin TL kazanan 22 yaşındaki oyuncunun bu sezonki maaşı ise 13.65 milyon TL'ye yükseltildi.

Cimbom, 4 yıl için Yunus Akgün'e 65.5 milyon TL maaş ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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