GALATASARAY VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Villarreal maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal hazırlık maçları için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yaptı. Galatasaray, da Nef Stadyumu'nda Villarreal'i ağırlayacak. Galatasaray - Villarreal maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Villarreal maçı 6 Aralık Salı günü 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!

Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Portekizli yıldız Sergio Oliveira sakatlandı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları Villarreal maçlarında oynayamayacak.

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