Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Hazırlık karşılaşmasında Villarreal'i konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Oyuna iyi başladığımız bir maçtı. Rakibe baskı yaptık. Rakibin kendi sahasında beklediği, topun bizde kaldığı bir süreçti. 1-0'dan sonra 2. ve 3. golü çok erken yedik. Oyunun karşılığına baktığımızda kalemize gelen her top gol oldu. Risk almaya başladık ve bu dönemde savunma arkasına atılan toplarla pozisyon verdik. Devre arasına girdiğimizde bu bizim için sürpriz bir sonuç olmuştu. Taraftarımızın önünde soyunma odasına bu şekilde girmek bizi üzdü. Oyuncularıma daha beraber oynayacakları bir oyun ortaya koymalarını söyledim. 4-3 bitti mücadele. Üzüldüğümüz bir sonuç ama maçın sonunda yüzümüzde bir gülümseme de oluştu. Akademiden gelen oyuncularımızın sahada olması yüzümüzü güldürdü. Kerem'in penaltıda topu Baran'a vermesi de bizim için sevindirici. Hepimizi gülümseten bir durum oldu orada. Hazırlık maçı da olsa kazanmak istiyoruz. Oyuncuları değişik mevkilerde kullanmak istiyoruz. Ana kadromuzdan çok oyuncumuz yok ama akademiden gelen oyuncularımız vardı. Bundan sonra da bizimle devam edecek akademi oyuncularımız olacak" ifadelerini kullandı.



"BARAN'DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Maçta sakatlık yaşayan Yunus'un durumunun MR'dan sonra belli olacağını söyleyen Buruk, "Yunus'la konuştum, MR'a gidecek ve orada daha net belli olacak. Dizinde ağrı hissetti. Çok net ve ciddi bir ağrısı yok ama dizinde ağrı hissettiğini söylüyor. MR'dan sonra net belli olacak. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Bu döneme şanssız başladık. İnşallah kötü bir haber almayız Yunus'tan" dedi. Akademi oyuncularından Baran'ın performansı hakkında da konuşan Buruk "Baran'ın çok da kolay pasları yoktu aslında. Hepimizin beklentisinin yüksek olduğu bir oyuncu. Bir önceki maçta ilk 11'de oynamıştı, bugün de ikinci yarıda sahada oldu. Maçı seyreden birisi belki Baran'ı İspanyol oyuncu gibi görebilir. Topu yönetmesi ve dokunuşları çok iyi. Ofansif bir oyuncudan evrildi Baran. İkinci yarıda pas trafiğinde çok iyi işler yaptı. Beklentimiz yüksek kendisinden. İnşallah bu takım içinde ligde de süre alacak seviyeye gelecektir. Bugünkü oyun bunu net şekilde bize gösterdi" açıklamasını yaptı.



"OKAN'A TEPKİ GÖSTERİLMESİ ÜZÜCÜ"

İlk yarıda yediği goller sonra tribünlerin tepki gösterdiği Okan Kocuk hakkında da konuşan Okan Buruk, "Okan konusu üzücü. Hazırlık maçında çok erken dakikada protesto edildi. Biz Okan'a hem çok güveniyoruz hem de çok ihtiyacımız var. Bu tür şanssızlıklar olabilir. Her kalecinin başına gelebilir bunlar. Bizim yapacağımız Okan'a destek olmak. Ben saha içinde destek oldum, taraftara da bunu rica ettim. İkinci yarıda çok da iyiydi. Burada bir meydan okuma da vardı. İlk yarı kötüydü ama ikinci yarıda sahaya çıkıp gerekeni yaptı. İnsan olarak çok kaliteli birisi ve kaleci olarak da çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Şanssız goller yiyebilir ama önemli olan sahada devam etmek. Taraftarlarımızdan ricam bütün oyuncularımıza destek olması. Kendi oyuncunun ıslıklanması bizi üzüyor. Takım iyi oynadığında destek verdiler. Buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz ve oyunculara da destek olmalarını bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.