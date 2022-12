Şampiyonluk için savaşacağız

Galatasaray'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı gerek mücadeleci futbolu gerekse efendi kişiliğiyle sarı-kırmızılı takımdan şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Gelir gelmez formayı sırtına getiren, Nelsson ile iyi bir ikili oluşturan futbolcu, Marcao'nun da eksikliğini hiç hissettirmedi. Galatasaray'a transferi ve ardından yaşadıklarını anlatan Abdülkerim, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey... Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Tabii bazı talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes arkamda durdu. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" dedi.

HOCAMIZ HEP ARKAMIZDA

Lige kaldığı yerden devam etmek istediklerini belirten başarılı futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin birbirine alışma süreci, herkesin şehre alışma süreci, bunlar gerçekten zor olan olaylar. Ama gördüğünüz gibi oyuncular birbirine yavaş yavaş alışmaya başlayınca kalite de ortaya çıkıyor ve son maçta (Başakşehir) alınan skoru herkes gördü. Benim düşüncem bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Herkes kalitesini biraz daha üstte çıkartınca çoğu şey değişiyor zaten" Hocası için ayrı bir parantez açan Abdülkerim, "Okan Hoca, gerçekten çok kaliteli bir futbolcuydu, çok da kaliteli bir insan. Hocalığı da aynen öyle... İkili ilişkileri çok iyi... Her zaman bizim arkamızda olduğunu hissettiriyor" ifadesini kullandı.

İKİ KARTA DA ÇOK ŞAŞIRDIM

Galatasaray forması altında iki kırmızı kart gören Abdülkerim bu durumla ilgili, "Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum. Özellikle ilkinde, aramızda bayağı bir mesafe var ve ben kafa topuna çıkıyorum. Elim omzuna geliyor. Bence bu faul bile değil ama direkt ikinci sarı karttan attı beni hakem. Gerçekten, dediğim gibi çok enteresan ama büyük takımın farklılıkları bunlar herhalde! İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar" diye konuştu.

MATA AKILLI VE YETENEKLİ

Abdülkerim Bardakcı, takımdaki favorisinin sorulması üzerine, "Benim favorim Mata... İnanılmaz akıllı, inanılmaz yetenekli bir insan. Ben antrenmanda yaptığı hareketleri hayranlıkla izliyorum. İnanılmaz keyif alıyorum beraber oynamaktan. Kişiliği de harika. Mükemmel bir insan. Bir insan dört dörtlük olur mu, ben direkt Mata'yı gösteririm" dedi. İcardi, Gomis, Seferovic'le ilgili ise, "Üçü de birbirinden iyi. Üçü de birinci sınıf forvet" ifadesini kullandı.

RONALDO MAKİNE GİBİ

Dünya Kupası'nda favorisinin Portekiz olduğunu ifade eden Abdülkeri, "Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo benim gözümde kusursuz çalışan bir makine gibi. Her şeyi sonuna kadar yapıyor. Her şeyini veriyor sahada. İnanılmaz bir kaliteye sahip" diye konuştu. Dünya Kupası'yla ilgili bir de üzüntüsünü başlayan yıldız oyuncu, "Keşke biz de orada olsaydık. Bazen olmayınca olmuyor. Türkiye'nin orada mücadele etmesi gerekirdi. Bence başarılı da olurduk. Ama inşallah bir dahaki sefere gideriz. Her futbolcunun tatması gereken bir duygu" dedi.