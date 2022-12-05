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Lucas Torreira için menajerinden şok açıklama: İtalya'ya dönecek

Galatasaray’da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A’ya dönmek istiyor. İtalya’ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Lucas Torreira için menajerinden şok açıklama: İtalya'ya dönecek

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi. Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Lucas'ı yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" ifadesini kullandı. Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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