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Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında Napoli'den ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Dries Mertens ile ilgili İtalyan medyasında birçok haber gündeme gelmiş, bunlardan biri da Mertens'in Napoli'den yüksek maaş talebi olmuştu. Mertens ve Napoli arasında yaşananlara dair İtalyan medyasından açıklık geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:26
Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ile ilgili İtalya'dan dikkati çeken bir yorum geldi.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Çizme'de hukuk profesörlüğü yapan ve Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Guido Clemente di San Luca, Mertens konusunda çok fazla yalan söylendiğini dile getirdi.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Campania Sport'a konuşan Luca, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

KAPANMAYAN YARA; MERTENS
Mertens'in, 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye vedası birçok taraftarın halen gündeminde.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Takvim'in derlediği habere göre Çizme basını Mertens'in bu ayrılığını, "Kapanmayan, sadece zamanın iyileştirebileceği bir yara" olarak tanımlıyor.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

NAPOLI İLE PAZARLIK YAPMAMIŞ
Belçikalı futbolcunun Napoli'den ayrılmadan önce kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile sözleşmenin en azından 1 yıl daha uzatılması konusunda pazarlıklar yaptığı iddia edilmişti.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Hukuk profesörü Guido Clemente di San Luca, Mertens'in Napoli ile para konusunda uçuk rakamlar istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını çok yakından bildiğini söyledi.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

'SADECE 2.5 MİLYON EURO İSTEDİ'
Luca, "Açıkçası bu konu hakkında çok fazla yalan söylendi. Mertens'in yeni sözleşme için 4.5 milyon euro istediği yalan.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Mertens, Napoli'den tek bir şey istedi.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

İstediği şey yıllık kazancının 2.5 milyon euro bedelden aşağı olmamasıydı" diyerek 35 yaşındaki futbolcunun itibarsızlaştırıldığına dikkati çekti.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

MERTENS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mertens bu sezon Galatasaray'da 12 maçta 2 gole imza attı.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Daha önce ise Mertens, Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht ve AGOVV Apeldoorn takımlarında oynamıştı.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Belçikalı futbolcu Mertens ile Galatasaray 1+1 sezon opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Futbolcuya bu sezon 2.9 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edilmişti.

Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Ayrıca Galatasaray oyuncuya 1.1 milyon euro da imza parası verileceğini borsaya bildirmişti.

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