Galatasaraylı Mertens'e dair Napoli gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ile ilgili İtalya'dan dikkati çeken bir yorum geldi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ile ilgili İtalya'dan dikkati çeken bir yorum geldi.
Çizme'de hukuk profesörlüğü yapan ve Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Guido Clemente di San Luca, Mertens konusunda çok fazla yalan söylendiğini dile getirdi.
Campania Sport'a konuşan Luca, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
KAPANMAYAN YARA; MERTENS
Mertens'in, 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye vedası birçok taraftarın halen gündeminde.
Takvim'in derlediği habere göre Çizme basını Mertens'in bu ayrılığını, "Kapanmayan, sadece zamanın iyileştirebileceği bir yara" olarak tanımlıyor.
NAPOLI İLE PAZARLIK YAPMAMIŞ
Belçikalı futbolcunun Napoli'den ayrılmadan önce kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile sözleşmenin en azından 1 yıl daha uzatılması konusunda pazarlıklar yaptığı iddia edilmişti.
Hukuk profesörü Guido Clemente di San Luca, Mertens'in Napoli ile para konusunda uçuk rakamlar istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını çok yakından bildiğini söyledi.
'SADECE 2.5 MİLYON EURO İSTEDİ'
Luca, "Açıkçası bu konu hakkında çok fazla yalan söylendi. Mertens'in yeni sözleşme için 4.5 milyon euro istediği yalan.
Mertens, Napoli'den tek bir şey istedi.
İstediği şey yıllık kazancının 2.5 milyon euro bedelden aşağı olmamasıydı" diyerek 35 yaşındaki futbolcunun itibarsızlaştırıldığına dikkati çekti.
MERTENS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mertens bu sezon Galatasaray'da 12 maçta 2 gole imza attı.
Daha önce ise Mertens, Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht ve AGOVV Apeldoorn takımlarında oynamıştı.
GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Belçikalı futbolcu Mertens ile Galatasaray 1+1 sezon opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı.
Futbolcuya bu sezon 2.9 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edilmişti.
Ayrıca Galatasaray oyuncuya 1.1 milyon euro da imza parası verileceğini borsaya bildirmişti.
Napoli'den 2.5 milyon euro talep eden Mertens, Galatasaray'da daha yüksek bir gelir elde etmiş olacak.