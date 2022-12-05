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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray ile Villarreal, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde ligde büyük çıkış yakalayan ve son olarak Başakşehir'i 7-0 yenen Aslan, hazırlıklarını iyi yaparak ligdeki ritmini korumak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:50
Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal hazırlık maçları için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yaptı. Galatasaray, da Nef Stadyumu'nda Villarreal'i ağırlayacak. Galatasaray - Villarreal maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Villarreal maçı 6 Aralık Salı günü 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!

Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Rashica ve Portekizli yıldız Sergio Oliveira sakatlandı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları Villarreal maçlarında oynayamayacak.

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