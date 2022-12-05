GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor.
Galatasaray son olarak, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma vesilesiyle genç oyuncularını deneme şansı buldu.
Rayo Vallecano karşısında birçok as oyuncusunda yoksun olarak mücadele eden Galatasaray'da Yusuf Demir'in ilk 11'de forma şansı bulamaması ise şaşkınlık yarattı.
Sezon başında 6.5 milyon euro'ya transfer edilen ve iyi de başlangıç yapan genç futbolcu, ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna girdi.
Okan Buruk'un Yusuf Demir'e 11'de şans vermemesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri aldı.
Süper Lig'de bu sezon 2 maça çıkan Yusuf Demir, toplam 40 dakika sahada kaldı.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Viyana kentinde dünyaya geldi.
Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.