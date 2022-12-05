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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray, son olarak İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılara büyük beklentilerle transfer edilen Yusuf Demir'in maça 11'de başlamaması ise taraftarların teknik direktör Okan Buruk'a eleştiriler yöneltmesine neden oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 07:55
GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Galatasaray son olarak, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma vesilesiyle genç oyuncularını deneme şansı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Rayo Vallecano karşısında birçok as oyuncusunda yoksun olarak mücadele eden Galatasaray'da Yusuf Demir'in ilk 11'de forma şansı bulamaması ise şaşkınlık yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Sezon başında 6.5 milyon euro'ya transfer edilen ve iyi de başlangıç yapan genç futbolcu, ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Okan Buruk'un Yusuf Demir'e 11'de şans vermemesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Süper Lig'de bu sezon 2 maça çıkan Yusuf Demir, toplam 40 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Viyana kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Buruk'a Yusuf Demir isyanı!

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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