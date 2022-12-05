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Alman basını yazdı! Galatasaray'da Haris Seferovic'e 3 talip

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e 3 kulübün talip olduğu ifade edildi. Alman basını, Schalke 04, Feyenoord ve Servette'nin oyuncuyla yakından ilgilendiğini bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Alman basını yazdı! Galatasaray'da Haris Seferovic'e 3 talip

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e 3 kulübün talip olduğu ifade edildi. Alman basını, Schalke 04, Feyenoord ve Servette'nin oyuncuyla yakından ilgilendiğini bildirdi. Haberde, "Seferovic aynı zamanda iyi bir kafa vuruşuna ve Bundesliga'da deneyime sahip, bu da onu Schalke için değerli kılıyor. Hangi kulübün daha iyi şartlar sunduğu konusunda henüz kesinleşen bir detay yok. Ancak Schalke'nin bu transferde acele etmesi gerekiyor. Servette Sportif Direktörü Phillippe Senderos'un görüşmeler için Türkiye'ye geldiği söyleniyor" denildi. Galatasaray'ın Seferovic ile yollarını ayırmaya hazır olduğu da vurgulandı.

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