Haberler Galatasaray Seferovic’te işler karışık

Seferovic’te işler karışık

Seferovic'in kiralık sözleşmesinin feshi için Benfica ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Portekiz ekibi, İsviçreli golcünün sezon sonuna kadar kendilerinin değil Galatasaray'ın sorunu olduğunu iletti. Sözleşmesi feshedilirse Galatasaray'ın 1 yıllık maaşının tamamını ve kiralama bedeli taksitinin de ödenmesi gerektiğini iletti. Benfica ayrıca Galatasaray'a, Seferovic'e kulüp bulmasını önerdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Seferovic’te işler karışık
Seferovic'in kiralık sözleşmesinin feshi için Benfica ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Portekiz ekibi, İsviçreli golcünün sezon sonuna kadar kendilerinin değil Galatasaray'ın sorunu olduğunu iletti. Sözleşmesi feshedilirse Galatasaray'ın 1 yıllık maaşının tamamını ve kiralama bedeli taksitinin de ödenmesi gerektiğini iletti. Benfica ayrıca Galatasaray'a, Seferovic'e kulüp bulmasını önerdi.
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