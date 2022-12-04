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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kaybetti. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da maçı değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 07:40
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin'in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

SERKAN KORKMAZ - SONUÇTAN BAĞIMSIZ

Toreira, Oliveira ve Mertens'in yokluğunda bir Galatasaray orta sahası hayal dahi edemiyordum ama Baran Aksaka, Berkan, Mata üçlüsü çok da kötü değildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Rayo Vallecano karşısında ilk yarıda rakibine göre daha derli toplu ve üstün oynayan sarı-kırmızılar İspanyolların uzaktan attığı muhteşem golle soyunma odasına yenik girmeyi hak etmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

İkinci yarıya, rakip takım dört değişiklikle ideal kadrosuna daha yakın bir onbirle başladı. Okan hocaysa aynı onbirde ısrar etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Yunus'u daha moralli, etkili ve uyumlu gördüm. Abdülkerim her geçen maç daha iyiye giden bir performans moduna geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Barış Alper ve Berkan üç Türk kontenjanıyla her an doğabilecek forma fırsatının farkındaymışçasına oynadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Okan Buruk takımı yenik durumda oynarken kenardaki gençleri deneyimlendirmeyi düşünmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Özetle, Galatasaray için iyi bir hazırlık sınavı oldu. Başta Yusuf Demir, Beknaz ve Kazımcan olmak üzere bazı gençler "bi' tık" daha fazla süre alabilirlerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Bir maçı kaybetmiş olmak Galatasaray gibi marka kulüpler için hoşnutsuzluk yaratan bir durum fakat bir La Liga ekibiyle kazanılan deneyim pek çok genç futbolcu için katkı sağladı.

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