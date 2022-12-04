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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile hakkında çeşitli haberlere imza atan Arjantin basınına sert tepki gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:41
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

NTV'de yer alan habere göre Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya Icardi, "Hakkımda saçma sapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Arjantinli futbolcu açıklamalarına şöyle devam etti:

Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

İkili son olarak Maldivler'de tatile gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Galatasaray idmanında sakatlanan Icardi, bir süre sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...

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