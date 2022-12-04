GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Arjantin medyasına Wanda Nara tepkisi!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü.
NTV'de yer alan habere göre Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya Icardi, "Hakkımda saçma sapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki gösterdi.
Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.
Arjantinli futbolcu açıklamalarına şöyle devam etti:
Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz.
Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız.
Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz.
İkili son olarak Maldivler'de tatile gitmişti.
Galatasaray idmanında sakatlanan Icardi, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...